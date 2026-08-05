Открыт приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса команд вузов

«В российских вузах накоплен большой опыт реализации проектов в сфере молодёжной политики и воспитательной деятельности. Во втором сезоне мы ставим перед собой задачу показать масштаб этой работы, поддержать сильные команды и создать условия для развития профессионального сообщества и обмена успешными практиками», — сообщил Максим Древель, генеральный директор Российского общества «Знание».