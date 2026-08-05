КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 30 сентября открыт приём заявок на второй сезон Всероссийского конкурса команд вузов по молодёжной политике и воспитательной работе.
Организатором конкурса выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и курируется Росмолодёжью.
Конкурс проводится по семи основным направлениям: «Патриотическое воспитание», «Творчество», «Добровольчество», «Спорт», «Туризм», «Молодые семьи» и «Профориентационная работа». Кроме того, учреждены четыре специальные номинации: «Самая молодёжная команда мечты», «Просветительская деятельность», «Единство народов России» и «Преподаватели».
«Мы видим огромный потенциал участников в реализации просветительских проектов. Новые специальные номинации, посвящённые укреплению единства народов России и роли преподавателей, полностью отвечают нашим стратегическим задачам. Уверена, что второй сезон конкурса объединит лучшие практики и даст мощный импульс дальнейшему развитию молодёжной политики во всех регионах страны», — прокомментировала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.
«В российских вузах накоплен большой опыт реализации проектов в сфере молодёжной политики и воспитательной деятельности. Во втором сезоне мы ставим перед собой задачу показать масштаб этой работы, поддержать сильные команды и создать условия для развития профессионального сообщества и обмена успешными практиками», — сообщил Максим Древель, генеральный директор Российского общества «Знание».
Ключевым требованием второго сезона станет проведение просветительского мероприятия. Для помощи участникам общество «Знание» подготовило цикл мастер-лекций по направлениям конкурса. Заработать дополнительные баллы команды смогут, приняв участие в интеллектуальной викторине «Знание. Игра». По итогам конкурса несколько финалистов отправятся в Москву, чтобы презентовать свои проекты.
В 2025 году четыре наших земляка одержали победу в конкурсе «Знание. Лектор» от Российского общества «Знание». Это шеф-повар Денис Гончаров, педагог школы № 93 Полина Бойко, доцент Сибирского федерального университета Василий Грошев и заведующая структурным подразделением Красноярского информационно-методического центра Евгения Смолина.