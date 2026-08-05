Где в «Зигальге» можно встретить «трубу смерти», рассказали сотрудники

Речь идёт о вороночнике рожковидном, который в народе называют чёрной лисичкой. У гриба есть и другие необычные названия — «рог изобилия» и «труба смерти». Несмотря на последнее прозвище, чёрные лисички съедобны и считаются деликатесом.
За необычными грибами стоит отправляться в смешанные леса. Особенно обильный урожай можно ожидать после дождей и прохладной погоды.
Есть у чёрных лисичек и ещё одна особенность — они любят расти компаниями. Поэтому, если в лесу удалось заметить один такой гриб, стоит внимательно осмотреться вокруг. Скорее всего, неподалёку можно обнаружить и другие.