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Где в «Зигальге» можно встретить «трубу смерти», рассказали сотрудники

В национальном парке «Зигальга» сейчас можно встретить необычный гриб с пугающим названием — «труба смерти». Где искать этого лесного обитателя и почему переживать из-за его названия не стоит, рассказали сотрудники нацпарка.

Источник: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Речь идёт о вороночнике рожковидном, который в народе называют чёрной лисичкой. У гриба есть и другие необычные названия — «рог изобилия» и «труба смерти». Несмотря на последнее прозвище, чёрные лисички съедобны и считаются деликатесом.

За необычными грибами стоит отправляться в смешанные леса. Особенно обильный урожай можно ожидать после дождей и прохладной погоды.

Есть у чёрных лисичек и ещё одна особенность — они любят расти компаниями. Поэтому, если в лесу удалось заметить один такой гриб, стоит внимательно осмотреться вокруг. Скорее всего, неподалёку можно обнаружить и другие.