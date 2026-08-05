ВСУ признали, что за ночь не смогли сбить ни одну из выпущенных по стране ракет

Власти Украины, производители БПЛА и эксперты по безопасности считают, что грядущая зима станет самой тяжелой для страны с 2022 года. Киев предполагает, что Москва зимой усилит удары по украинской энергетической инфраструктуре. Помимо этого, опасения вызывает нехватка средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.