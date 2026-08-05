ВСУ признали, что за ночь не смогли сбить ни одну из выпущенных по стране ракет

Воздушные силы Украины признали, что в ночь на среду, 5 августа, не смогли перехватить ни одну из ракет, выпущенных по территории страны.
— Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины, — рассказали там.
При этом отмечается, что военные не смогли сбить ни одной ракеты, выпущенной по территории Украины.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что украинская система противовоздушной обороны сбивает все меньше воздушных целей. По его словам, Украина также испытывает серьезный дефицит ракет для комплексов ПВО, передает РИА Новости.
Власти Украины, производители БПЛА и эксперты по безопасности считают, что грядущая зима станет самой тяжелой для страны с 2022 года. Киев предполагает, что Москва зимой усилит удары по украинской энергетической инфраструктуре. Помимо этого, опасения вызывает нехватка средств противовоздушной обороны, прежде всего ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.