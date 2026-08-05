В Нижегородской области начал работу мобильный комплекс видеоаналитики

Оборудование поставил технологический партнёр Ростеха. По данным властей, за 2025 год число камер в регионе выросло на 33%, а с начала 2026 года — ещё на 7%, до 26,8 тысячи единиц. Треть из них использует искусственный интеллект в оперативно‑розыскной работе. Мобильный комплекс стал следующим этапом развития системы.