В Нижегородской области начал работу мобильный комплекс видеоаналитики — он призван усилить безопасность в отдалённых округах и на массовых мероприятиях, где нет стационарной инфраструктуры видеонаблюдения. Комплекс расширяет возможности АПК «Безопасный город». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Оборудование поставил технологический партнёр Ростеха. По данным властей, за 2025 год число камер в регионе выросло на 33%, а с начала 2026 года — ещё на 7%, до 26,8 тысячи единиц. Треть из них использует искусственный интеллект в оперативно‑розыскной работе. Мобильный комплекс стал следующим этапом развития системы.
Комплекс помогает выявлять скопления людей и давку, искать потерявшихся (в том числе детей), мониторить обстановку и содействовать в выявлении правонарушителей. Его первое применение состоялось в Дивеевском округе во время мероприятий ко Дню памяти преподобного Серафима Саровского.
Решение реализовано на базе автомобиля «Газель NN» и включает 28 видеокамер: 24 из них работают через защищённый радиоканал и отвечают за контроль рубежей и периметра, 4 всепогодные камеры на крыше обеспечивают обзор обстановки. Комплекс способен долго функционировать автономно.
В мае 2026 года разработку представили на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде Михаилу Мишустину и Глебу Никитину. Губернатор отметил экономическую эффективность комплекса.
Ранее чат-бот для отслеживания транспорта запустили в Нижегородской области.