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В Красноярске семилетний мальчик выбежал из-за припаркованных машин и попал под автомобиль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Происшествие случилось в Октябрьском районе несколько дней назад.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Происшествие случилось в Октябрьском районе несколько дней назад.

63-летняя женщина ехала на Honda во дворе дома на улице Елены Стасовой. В этот момент из-за припаркованных машин на дорогу внезапно выбежал семилетний мальчик. Водитель не успела избежать наезда.

Ребенка доставили в больницу. К счастью, полученные травмы оказались легкими, угрозы его жизни нет.

В отношении автомобилистки возбуждено административное расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью.

В Госавтоинспекции напоминают, что во дворах припаркованные автомобили значительно ограничивают обзор. Водителям рекомендуют двигаться на минимальной скорости, а родителям — регулярно объяснять детям, что выбегать на дорогу из-за стоящих машин опасно.

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