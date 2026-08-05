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СМИ: Конкурс «Интервидение» в 2026 году могут отменить

Проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2026 году оказалось под вопросом. Об этом в среду, 5 августа, сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие.

Проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2026 году оказалось под вопросом. Об этом в среду, 5 августа, сообщил источник в Эр-Рияде, где должно пройти мероприятие.

— По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «Интервидение» в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия, находятся под вопросом, — сказал собеседник ТАСС.

Победителем «Интервидения-2025» стал вьетнамский певец Дык Фук. Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри. «Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве.

Певица Лариса Долина считает, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» могли бы достойно представить музыканты Александра Воробьева, а также Дима Билан и Сергей Лазарев.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также предложил отправить свою супругу, певицу Валерию на конкурс «Интервидение-2026». Он выступил против повторного участия певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.