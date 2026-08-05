СМИ: Конкурс «Интервидение» в 2026 году могут отменить

— По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «Интервидение» в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия, находятся под вопросом, — сказал собеседник ТАСС.