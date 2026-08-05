Мобильный комплекс видеоаналитики вышел на дежурство в Дивеевском районе

В Нижегородской области на дежурство вышел мобильный комплекс видеоаналитики. Он помогает службам обеспечить безопасность в отдаленных районах, где нет стационарных камер и необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Поставкой мобильного комплекса занималась компания NtechLab — технологический партнер Ростеха. По словам замгубернатора Егора Полякова, работа над усовершенствованием АПК «Безопасный город» продолжается. Только за прошлый год число камер в регионе выросло на 33%, а с начала 2026-го — еще на 7% или до 26,8 тысяч. В трети из комплексов внедрен ИИ.
«На массовых мероприятиях он может выявить скопления людей и давку в толпе, помочь службам безопасности найти потерявшихся, в том числе детей», — сказал Егор Поляков.
Впервые разработку применили на мероприятиях в Дивееве ко Дня памяти преподобного Серафима Саровского.
Комплекс развернут на базе автомобиля «Газель NN». В его составе 24 видеокамеры, которые подключены по высокоскоростному защищенному радиоканалу. Они служат для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра. Еще четыре камеры, размещенные на крыше, позволяют отслеживать оперативную обстановку.
Мобильный комплекс видеоаналитики презентовали весной 2026 года на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
Напомним, что развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года.
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