Мобильный комплекс видеоаналитики вышел на дежурство в Дивеевском районе

Поставкой мобильного комплекса занималась компания NtechLab — технологический партнер Ростеха. По словам замгубернатора Егора Полякова, работа над усовершенствованием АПК «Безопасный город» продолжается. Только за прошлый год число камер в регионе выросло на 33%, а с начала 2026-го — еще на 7% или до 26,8 тысяч. В трети из комплексов внедрен ИИ.