В Волгоградском аэропорту задержали пассажирку с большой суммой долларов

Вылетающую в Турцию волгоградку задержали в аэропорту Волгограда с большой суммой денег, которую она везла в ручной клади. У 51-летней женщины при себе оказалось 10 тысяч 400 долларов США. Не декларировать можно только сумму до 10 тысяч. Теперь ей грозит штраф, рассказали в Астраханской таможне.