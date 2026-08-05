Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградском аэропорту задержали пассажирку с большой суммой долларов

Женщина превысила допустимый лимит по вывозу долларов из России.

Вылетающую в Турцию волгоградку задержали в аэропорту Волгограда с большой суммой денег, которую она везла в ручной клади. У 51-летней женщины при себе оказалось 10 тысяч 400 долларов США. Не декларировать можно только сумму до 10 тысяч. Теперь ей грозит штраф, рассказали в Астраханской таможне.

Из-за перебора на 400 долларов пассажирка не должна была проходить через зеленый коридор, а сверхлимитную сумму должна была задекларировать. Туристка призналась, что об этих правилах не знала, хотя таможенники уверят, что информационные зоны и стойки информации в аэропорту помогают пассажирам узнать все о нормах и требованиях таможенного законодательства.

На волгоградку завели административное дело за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. У нее изъяли 400 долларов, также ей придется оплатить штраф, размер которого определит суд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше