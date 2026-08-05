В Хабаровске «Вальс цветов» соберёт любителей флористики

В Хабаровске открыли приём заявок на участие в традиционном городском фестивале «Вальс цветов», сообщает МАХ канал Социальный Хабаровск.
Праздник пройдёт 22 августа с 11:00 до 15:00 в парке «Динамо». Участники смогут представить свои цветочные композиции и поделиться результатами творчества с жителями и гостями города.
Для участия необходимо подготовить цветочное оформление, а также оборудование для его размещения — столы, стулья, зонтики и другие необходимые предметы. Доставить композиции и оборудование участники должны самостоятельно.
Заявки принимают до 14 августа.