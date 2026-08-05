Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске «Вальс цветов» соберёт любителей флористики

Участникам фестиваля предлагают подготовить композиции для традиционного летнего праздника в парке «Динамо».

В Хабаровске открыли приём заявок на участие в традиционном городском фестивале «Вальс цветов», сообщает МАХ канал Социальный Хабаровск.

Праздник пройдёт 22 августа с 11:00 до 15:00 в парке «Динамо». Участники смогут представить свои цветочные композиции и поделиться результатами творчества с жителями и гостями города.

Для участия необходимо подготовить цветочное оформление, а также оборудование для его размещения — столы, стулья, зонтики и другие необходимые предметы. Доставить композиции и оборудование участники должны самостоятельно.

Заявки принимают до 14 августа.