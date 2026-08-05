Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15 тонн судака забраковали из-за критической ошибки в Волгоградской области

Нарушителю объявлено предупреждение, информацию о случившемся направили в правоохранительные органы и облкомветеринарии.

Индивидуальный предприниматель из Светлоярского района Волгоградской области попал под санкции Россельхознадзора.

Ведомство выявило нарушения на площадке ИП в системе «Меркурий» и отнесло ошибки к разряду критических.

Электронные ветеринарные сопроводительные документы на 15 тонн судака были оформлены без указания сведений о происхождении рыбы и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. А в транспортных эВСД нет сведений о лабораторных исследованиях, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Нарушителю объявлено предупреждение, информацию о случившемся направили в правоохранительные органы и облкомветеринарии.

Ранее в Волгограде и области выявили случаи торговли ветпрепаратами без лицензии.