15 тонн судака забраковали из-за критической ошибки в Волгоградской области

Индивидуальный предприниматель из Светлоярского района Волгоградской области попал под санкции Россельхознадзора.
Ведомство выявило нарушения на площадке ИП в системе «Меркурий» и отнесло ошибки к разряду критических.
Электронные ветеринарные сопроводительные документы на 15 тонн судака были оформлены без указания сведений о происхождении рыбы и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. А в транспортных эВСД нет сведений о лабораторных исследованиях, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.
Нарушителю объявлено предупреждение, информацию о случившемся направили в правоохранительные органы и облкомветеринарии.
Ранее в Волгограде и области выявили случаи торговли ветпрепаратами без лицензии.