15 тонн судака забраковали из-за критической ошибки в Волгоградской области

Электронные ветеринарные сопроводительные документы на 15 тонн судака были оформлены без указания сведений о происхождении рыбы и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. А в транспортных эВСД нет сведений о лабораторных исследованиях, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.