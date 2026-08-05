В Омске построят новые линии наружного освещения на пяти участках

«Планомерно занимаемся обустройством линий наружного освещения. В настоящее время ведутся работы по строительству 215 метров ЛНО по улице Солнечной в пос. Большие Поля. Работы здесь практически завершены: осталось выполнить заземление и подключить новую линию к общей сети», — об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Сергей Шелест.