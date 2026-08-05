В Омске построят новые линии наружного освещения на пяти участках

В Омске продолжается строительство линий наружного освещения, сообщает пресс-служба департамента строительства омской мэрии.
«Планомерно занимаемся обустройством линий наружного освещения. В настоящее время ведутся работы по строительству 215 метров ЛНО по улице Солнечной в пос. Большие Поля. Работы здесь практически завершены: осталось выполнить заземление и подключить новую линию к общей сети», — об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Сергей Шелест.
Кроме того, новые линии освещения планируют обустроить ещё на четырёх участках города: в переулке Кольцевом, на улицах Энергетиков, Горького и Войкова. Общая протяжённость новых линий на этих объектах составит более 1,3 километра.
Как отметил Сергей Шелест, работы по развитию системы наружного освещения в Омске продолжаются планомерно.