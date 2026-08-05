В селе Кондратьевка женщина зарезала друга за предложение сожительствовать

Как установили следствие и суд, женщина распивала спиртное в своём доме вместе с другом. В ходе застолья мужчина предложил ей сожительствовать. Это предложение вызвало у неё возмущение. В порыве гнева злоумышленница схватила нож и нанесла товарищу один удар в сердце.