В Хабаровском крае начался сезон дождей

В старину прогнозы погоды делали по приметам. Скажем, если 6 августа ясный день, значит зима ожидается мягкая и теплая. Зарядит дождь с утра, будет много снега. Роса долго не исчезает — к грозе. А вот если цыплята прижимаются к курице, это к затяжным дождям. Присмотритесь, может, это про нас!