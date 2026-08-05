В Хабаровском крае начался сезон дождей

Август в крае начался с проливных дождей, которые идут повсюду. И если в центре Хабаровска светит солнце, когда по прогнозам стоит дождь, то это не ошибка синоптиков. Значит, проливной дождь идет где-то рядом. Скажем, в Южном микрорайоне, как это случилось в среду, 5 августа.
Одно радует, что уровень воды Амура у краевого центра перестал расти. В ближайшие два дня существенного изменения его не ожидается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Между тем, в четверг, 6 августа в Хабаровске ожидается небольшой дождь. Ночные температуры +19…+21, днем воздух прогреется до +30…+32 градусов. Так же дождливо и жарко будет в Вяземском и Бикине, в Троицком, на рассвете там +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Чегдомыне прохладнее, ночью +15…+17, днем 26…+28 градусов, пройдут дожди.
В селе имени Полины Осипенко в темное время суток +16…+18, во второй половине дня воздух прогреется до +20…+22 градусов.
На севере — еще прохладнее, Так, в Николаевске-на-Амуре, Охотске и Чумикане ночью +13…+15, днем 16…+18 градусов. В Аяне дожди, ночью такое же понижение температуры, днем на один- два градуса теплее.
В старину прогнозы погоды делали по приметам. Скажем, если 6 августа ясный день, значит зима ожидается мягкая и теплая. Зарядит дождь с утра, будет много снега. Роса долго не исчезает — к грозе. А вот если цыплята прижимаются к курице, это к затяжным дождям. Присмотритесь, может, это про нас!