У просмотра комедий обнаружили неожиданный эффект для мозга

Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц — но только у людей без масок; разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью: маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций и создает общую неопределенность, из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания.