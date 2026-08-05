Вторая ступень ракеты Falcon 9 столкнется с поверхностью Луны

Четырёхтонная вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX утром 5 августа должна столкнуться с поверхностью Луны. Об этом сообщает газета The Guardian.
Речь идёт о ступени ракеты, которая в январе 2025 года вывела к Луне посадочный модуль Blue Ghost-1 компании Firefly Aerospace и японский аппарат Resilience компании ispace. По расчётам специалистов, столкновение произойдёт на скорости около 8 690 километров в час.
По оценке NASA, в результате удара на поверхности Луны образуется кратер шириной около 18 метров и глубиной примерно 4 метра. Предполагается, что ступень упадёт в кратер Эйнштейна, расположенный у западного края видимой стороны Луны, где наблюдения с Земли затруднены.
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