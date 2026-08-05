Пермский застройщик формирует план реновации участка под бывшим рестораном «Живаго»

Бывшее здание ресторана «Живаго» находится в собственности ООО СЗ «Стром» компании «Ингрупп» с 2023 года. Ранее девелопер сообщал, что планирует снести объект и построить там многофункциональный административно-торговый комплекс. Согласно предварительным планам, здание будет разновысотным (5−7 этажей), состоящим из нескольких секций. Территорию перед входом будет благоустроена, в здании появится подземный паркинг. Разрешение на снос старого здания было выдано еще осенью 2024 года, однако соответствующие работы пока не проведены.