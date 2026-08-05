Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за качества воды

Горожане в интернете активно обсуждают качество воды, в комментариях жалуются, что вода имеет не только странный неприятный цвет, но и осадок. Судя по опубликованным местными жителями снимкам, вода у них имеет коричневатый оттенок, у некоторых из них она вовсе отсутствует.
«Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку соблюдения законодательства о бесперебойном снабжении населения водоснабжением. Будет дана оценка деятельность ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства», — рассказали агентству в ведомстве.
Как информировала в понедельник администрация Каменска-Уральского, после проливных дождей ухудшилось качество воды в Нижне-Сысертском водохранилище, а поставляемая оттуда в водопроводную сеть вода не соответствует нормативам по цветности. Отмечалось, что для очистки воды реагентов требуется в пять раз больше обычного, их количество на «Водоканале КУ» увеличили, однако этого пока хватает лишь для того, чтобы подавать воду по часам.
Во вторник глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов уточнял, что принимаются меры для того, чтобы ситуация с водоснабжением нормализовалась. Мэрия заявляла, что возможно временное отсутствие или слабый напор холодной воды на верхних этажах многоквартирных домов, организован подвоз.