Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за качества воды

Как информировала в понедельник администрация Каменска-Уральского, после проливных дождей ухудшилось качество воды в Нижне-Сысертском водохранилище, а поставляемая оттуда в водопроводную сеть вода не соответствует нормативам по цветности. Отмечалось, что для очистки воды реагентов требуется в пять раз больше обычного, их количество на «Водоканале КУ» увеличили, однако этого пока хватает лишь для того, чтобы подавать воду по часам.