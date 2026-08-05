Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за качества воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обращений жителей по поводу качества водопроводной воды и ее временного отключения в Каменске-Уральском в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: РИА Новости

Горожане в интернете активно обсуждают качество воды, в комментариях жалуются, что вода имеет не только странный неприятный цвет, но и осадок. Судя по опубликованным местными жителями снимкам, вода у них имеет коричневатый оттенок, у некоторых из них она вовсе отсутствует.

«Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку соблюдения законодательства о бесперебойном снабжении населения водоснабжением. Будет дана оценка деятельность ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства», — рассказали агентству в ведомстве.

Как информировала в понедельник администрация Каменска-Уральского, после проливных дождей ухудшилось качество воды в Нижне-Сысертском водохранилище, а поставляемая оттуда в водопроводную сеть вода не соответствует нормативам по цветности. Отмечалось, что для очистки воды реагентов требуется в пять раз больше обычного, их количество на «Водоканале КУ» увеличили, однако этого пока хватает лишь для того, чтобы подавать воду по часам.

Во вторник глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов уточнял, что принимаются меры для того, чтобы ситуация с водоснабжением нормализовалась. Мэрия заявляла, что возможно временное отсутствие или слабый напор холодной воды на верхних этажах многоквартирных домов, организован подвоз.