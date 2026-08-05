Фасады колокольни Спасской церкви капитально отремонтировали в Иркутске

IrkutskMedia, 5 августа. В Иркутске капитально отремонтировали фасады колокольни Спасской церкви. Храм во имя Спаса Нерукотворного Образа находится в месте основания областного центра. На данный момент церковь является одним из самых уникальных зданий — объектов культурного наследия федерального значения. Напомним, что каменная Спасская церковь — старейшее здание Иркутска. Ее строительство началось в 1706 году и завершилось в 1710 году. Колокольню пристроили позже, в 1758 году.
Как сообщает пресс-служба облправительства, капитальный ремонт фасада колокольни выполнили по региональной программе. Специалисты службы по охране объектов культурного наследия Приангарья провели приемку выполненных работ на фасадах. Средства на капремонт были выделены из областного бюджета по программе субсидирования объектов религиозного назначения. Средства в объеме около 7 млн рублей направлены в конце 2024 года. Основные работы завершились в конце 2025 года. После всех проверок и согласований службой был утвержден научно-реставрационный отчет, позволяющий произвести приемку объекта.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Руслан Дячук рассказал, что по программе субсидирования объективно религиозного назначения финансирование на ремонт и реставрацию предусмотрели для пяти храмов Иркутской области в 2025 году. Речь идет также о Богоявленском соборе и Владимирской церкви в Иркутске, церкви Иоанна Предтечи в поселке Кутулик Аларского района, церкви Спаса Нерукотворного Образа в селе Урик Иркутского района, история которого неразрывно связана с декабристами.
«На это из областного бюджета направлено около 27 млн рублей. В целом за пять лет действия региональной программы восстановлено 16 храмов. Финансирование ремонтов и реставраций распределялось в соотношении 75% на 25%. То есть, три четверти средств выделялось из регионального бюджета и четверть — Иркутской епархией. Таким образом, из областной казны за пять лет на эти цели направлено 120 млн рублей», — отметил Руслан Дячук.
По словам советника отдела охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елены Ивановой, в рамках капремонта фасадов специалисты полностью сняли штукатурный слой, двойную грунтовку, шпатлевку, восстановили старинную отделку. На объекте также выполнили дополнительные мероприятия по ремонту паперти и уровня звонницы колокольни. Кроме того, рабочие на 30% заменили части балюстрады, обновили площадку пола и откосы.
Добавим, что капремонт храма в последний раз проводили в 2011 году. В рамках дальнейших этапов ремонта Спасской церкви планируется обновление алтарной части и трапезной, восстановление наружной росписи.
Ранее сообщалось, что в Иркутске завершен ремонт Харлампиевского, или морского Михаило-Архангельского храма. Проект реализован при поддержке областного бюджета в рамках программы субсидирования восстановления религиозных объектов, предусматривающей финансирование до 75% от сметной стоимости, что позволило сохранить значимый архитектурный памятник и завершить его восстановление.