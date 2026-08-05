Фасады колокольни Спасской церкви капитально отремонтировали в Иркутске

«На это из областного бюджета направлено около 27 млн рублей. В целом за пять лет действия региональной программы восстановлено 16 храмов. Финансирование ремонтов и реставраций распределялось в соотношении 75% на 25%. То есть, три четверти средств выделялось из регионального бюджета и четверть — Иркутской епархией. Таким образом, из областной казны за пять лет на эти цели направлено 120 млн рублей», — отметил Руслан Дячук.