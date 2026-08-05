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Турэксперты назвали самые дешёвые зарубежные курорты для россиян на августе

Самые доступные варианты сейчас предлагают Абхазия, Таиланд, Китай и ОАЭ.

Источник: Нижегородская правда

Отправиться в отпуск за границу в августе, не потратив значительную сумму, всё ещё возможно, но выбор направления требует тщательного подхода. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самыми доступными вариантами для россиян в этом месяце являются Абхазия, Таиланд, Китай и ОАЭ.

Согласно аналитике АТОР, которую приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», Абхазия остаётся самым бюджетным массовым направлением для отдыха в августе. Средняя стоимость пакетного тура с перелётом на семь ночей составляет около 150 тысяч рублей. Однако можно найти и более экономичные варианты: поездка на двоих с перелётом и завтраками в бюджетном отеле или кемпинге начинается примерно от 79 тысяч рублей.

Таиланд занимает второе место по доступности. Средний чек за тур с перелётом на 10 ночей составляет около 178 тысяч рублей. В августе в Таиланде низкий сезон, поэтому цены становятся более привлекательными, а количество бюджетных вариантов остаётся значительным.

Примерно столько же стоит отдых в Китае — около 180 тысяч рублей за тур на 10 ночей. За последний год это направление стало доступнее для россиян: средняя стоимость поездки снизилась примерно на 10,5%.

ОАЭ и Вьетнам также входят в список относительно недорогих направлений. Тур в Эмираты на неделю стоит в среднем около 182 тысяч рублей, а во Вьетнам на 10 ночей — около 190 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что снижение цен во Вьетнаме связано с увеличением количества чартерных рейсов.

Для тех, кто предпочитает формат «всё включено», рекомендуется рассмотреть Египет и Тунис. В Египет можно отправиться от 130 тысяч рублей за двоих в трёхзвёздочный отель, а качественный отдых начинается от 200 тысяч рублей. В Тунисе недельный тур с перелётом и питанием «всё включено» начинается от 150 тысяч рублей.

Турция остаётся самым популярным направлением, но уже не самым бюджетным. Средняя стоимость тура в августе составляет около 255 тысяч рублей за семь ночей. Несмотря на это, страна сохраняет лидирующие позиции по спросу, на неё приходится более трети всех продаж.

Цены на авиабилеты в конце лета значительно возрастают, особенно на обратные рейсы в последние недели августа, когда семьи с детьми возвращаются домой перед началом учебного года. Цены на жильё зависят от сезона: в Таиланде и на Хайнане (Китай) они ниже, а в Турции и Абхазии находятся на высоком уровне.

В итоге, эксперты рекомендуют туристам, планирующим зарубежный отдых в августе, ориентироваться на бюджет в размере от 200 до 230 тысяч рублей на двоих, включая перелёт, проживание и питание.

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, прямые рейсы из России летают в 34 страны.

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