СМИ: Латвия направит 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Ранее Великобритания и Франция заняли жесткую позицию по поводу участия в военно-морской коалиции в Ормузском проливе. Как сообщает Politico со ссылкой на британских и американских чиновников, Лондон и Париж отказались подключаться к миссии до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня в конфликте с Ираном.