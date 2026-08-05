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СМИ: Латвия направит 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Латвийский военный контингент в случае участия в миссии по разблокированию Ормузского пролива не превысит 20 человек. Об этом говорится в проекте операции, подготовленном Министерством обороны республики, сообщает портал ERR.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив оснащенное автономными системами разминирования подразделение военно-морских сил по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов», — говорится в публикации.

При этом Латвия не намерена участвовать в боевых действиях против Ирана на стороне США.

Ранее Великобритания и Франция заняли жесткую позицию по поводу участия в военно-морской коалиции в Ормузском проливе. Как сообщает Politico со ссылкой на британских и американских чиновников, Лондон и Париж отказались подключаться к миссии до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня в конфликте с Ираном.

Глава Пентагона Пит Хегсет настаивал на том, чтобы европейцы взяли командование коалицией на себя. В боевую задачу сил входит разминирование акватории и организация конвоев для торговых судов.

Однако европейские столицы не скрывают раздражения. Причина — действия Вашингтона в феврале. Тогда США и Израиль начали операцию против Ирана, не поставив в известность партнеров. Теперь Лондон и Париж не желают ввязываться в опасную кампанию, не имея на руках гарантий ее завершения.

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