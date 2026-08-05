СМИ: Латвия направит 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Ранее Великобритания и Франция заняли жесткую позицию по поводу участия в военно-морской коалиции в Ормузском проливе. Как сообщает Politico со ссылкой на британских и американских чиновников, Лондон и Париж отказались подключаться к миссии до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня в конфликте с Ираном.
Глава Пентагона Пит Хегсет настаивал на том, чтобы европейцы взяли командование коалицией на себя. В боевую задачу сил входит разминирование акватории и организация конвоев для торговых судов.
Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше