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Белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было

Белоруска дошла до суда из-за подписи в ее зарплатной ведомости.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Бреста пошла в суд из-за зарплаты, которой не было. Подробности рассказали в управлении госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Брестчанка обратилась к правоохранителям, заявив, что при увольнении работодатель выплатил ей не все положенные выплаты. В организации, наоборот, ссылаясь на подпись в платежной ведомости заявили, что зарплату и другие выплаты женщина получила в полном объеме.

Документ отправили на экспертизу, и было установлено, что подпись в ведомости выполнил кто-то другой, имитируя подпись заявительницы.

С результатами почерковедческой экспертизы белоруска обратилась в суд, который встал на сторону истицы.

А еще мы писали, что Минюст лишил лицензии крупное риелторское агентство из-за нарушений.

Тем временем белорусов предупредили о крупном медведе в окрестностях Осиповичей: «При встрече медленно уходите, не поворачиваясь спиной».