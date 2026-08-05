Белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было

Жительница Бреста пошла в суд из-за зарплаты, которой не было. Подробности рассказали в управлении госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Брестчанка обратилась к правоохранителям, заявив, что при увольнении работодатель выплатил ей не все положенные выплаты. В организации, наоборот, ссылаясь на подпись в платежной ведомости заявили, что зарплату и другие выплаты женщина получила в полном объеме.
Документ отправили на экспертизу, и было установлено, что подпись в ведомости выполнил кто-то другой, имитируя подпись заявительницы.
С результатами почерковедческой экспертизы белоруска обратилась в суд, который встал на сторону истицы.
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