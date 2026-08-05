Белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было

Брестчанка обратилась к правоохранителям, заявив, что при увольнении работодатель выплатил ей не все положенные выплаты. В организации, наоборот, ссылаясь на подпись в платежной ведомости заявили, что зарплату и другие выплаты женщина получила в полном объеме.