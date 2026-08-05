В южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди

По данным Дальневосточного УГМС, 7 августа в Бикинском, Вяземском, районе имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах прогнозируются сильные ливни, грозы и усиление ветра до 15−20 м/с. Обильные осадки могут вызвать подъем уровней воды на малых и средних реках на 1−1,5 метра — местами с выходом на пойму и достижением неблагоприятных отметок. Возможны разливы малых рек, где нет гидрологических наблюдений. Прогнозы будут уточняться по фактическим осадкам. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает жителей соблюдать меры безопасности. Пешеходам и водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Туристским группам рекомендуется приостановить движение по маршрутам и переждать циклон в населенных пунктах или на турбазах. Опасно выходить в лес и на водоемы. Спасатели советуют очистить ливневые стоки во дворах, убрать имущество из низин, освободить подвалы. При грозе лучше укрыться в здании, не стоять у высоких деревьев и металлических конструкций. Не оставляйте детей без присмотра. В случае происшествия звоните по номеру 112.