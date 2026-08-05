В Прикамье объявлена беспилотная опасность

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Во время действия режима возможны ограничения мобильной связи.
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Во время действия режима возможны ограничения мобильной связи.