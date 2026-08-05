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В Прикамье объявлена беспилотная опасность

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Во время действия режима возможны ограничения мобильной связи.