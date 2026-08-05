Путешественники и жители края могут выбрать маскота для аэропорта Красноярск

Аэропорт Красноярск с помощью жителей региона и путешественников выбирает себе маскота. В список для голосования включены: ирбис, медведь, селезень, соболь, лев, суслик, осетр и лис. Отдать свой голос за будущий символ аэропорта Красноярск может как житель региона, так и человек, который часто бывает в крае или просто транзитом ждет своего рейса. Сотрудники аэропорта хотят, чтобы символом стало животное, в котором воплотятся величие природы и сибирское гостеприимство. В воздушной гавани сообщают, что выбранный большинством голосов маскот будет встречать и провожать гостей. Напомним, ранее мы писали, что из Красноярска через аэропорт за месяц вывезли за границу 17 домашних животных.