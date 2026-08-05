В Красноярске на садовом участке обезвредили артиллерийский снаряд

В Кировском районе Красноярска взрывотехники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Опасную находку обнаружили во время земляных работ на одном из участков на улице 4-я Садовая. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Ратибор». Специалисты установили, что найденный предмет является боевым артиллерийским снарядом калибра 37 мм.
Боеприпас вывезли с территории садового товарищества и уничтожили с соблюдением мер безопасности.