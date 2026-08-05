Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на садовом участке обезвредили артиллерийский снаряд

В Кировском районе Красноярска взрывотехники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд.

В Кировском районе Красноярска взрывотехники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Опасную находку обнаружили во время земляных работ на одном из участков на улице 4-я Садовая. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Ратибор». Специалисты установили, что найденный предмет является боевым артиллерийским снарядом калибра 37 мм.

Боеприпас вывезли с территории садового товарищества и уничтожили с соблюдением мер безопасности.