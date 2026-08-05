Праздник трехглазого стражника: самые необычные светофоры Москвы

Первый светофор появился в Москве 30 декабря 1930 года на углу Петровки и Кузнецкого моста. А сегодня их тысячи, если не десятки тысяч. И сегодня повод проявить особое уважение к трехглазым стражам дорог: 5 августа отмечается всемирный день светофора. Именно в этот день был установлен первый электрический светофор — в американском городе Кливленде в 1914 году. Самые яркие светофоры Москвы запечатлел фотокор «МК».