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Праздник трехглазого стражника: самые необычные светофоры Москвы

Первый светофор появился в Москве 30 декабря 1930 года на углу Петровки и Кузнецкого моста. А сегодня их тысячи, если не десятки тысяч. И сегодня повод проявить особое уважение к трехглазым стражам дорог: 5 августа отмечается всемирный день светофора. Именно в этот день был установлен первый электрический светофор — в американском городе Кливленде в 1914 году. Самые яркие светофоры Москвы запечатлел фотокор «МК».

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Первый светофор появился в Москве 30 декабря 1930 года на углу Петровки и Кузнецкого моста. А сегодня их тысячи, если не десятки тысяч. И сегодня повод проявить особое уважение к трехглазым стражам дорог: 5 августа отмечается всемирный день светофора. Именно в этот день был установлен первый электрический светофор — в американском городе Кливленде в 1914 году. Самые яркие светофоры Москвы запечатлел фотокор «МК».