Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми в ТРК «Колизей Cinema» открылся клуб ракеточных видов спорта

Завершается подготовка кортов для сквоша и бадминтона.

Клуб ракеточных видов спорта заработал в техническом режиме в ТРК «Колизей Cinema», сообщили владельцы в соцсетях.

Об открытии площадки под названием «Корты» стало известно в марте 2026 года. До этого в помещении площадью 6,58 тысячи квадратных метров использовалось под кинотеатр, но осенью 2025 года тут заработал клуб настольного тенниса.

1 августа 2026 года площадка ракеточных видов спорта заработала в техническом режиме. На данный момент доступны для бронирования три падел-корта и зал для настольного тенниса. Завершается подготовка кортов для сквоша и бадминтона.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что с 1 по 11 августа в Кудымкаре пройдут сразу несколько соревнований по сверхлёгкой авиации — чемпионат России, Кубок России, всероссийские соревнования «Небо Пармы», а также чемпионат Пермского края.