В Перми в ТРК «Колизей Cinema» открылся клуб ракеточных видов спорта

Клуб ракеточных видов спорта заработал в техническом режиме в ТРК «Колизей Cinema», сообщили владельцы в соцсетях.
Об открытии площадки под названием «Корты» стало известно в марте 2026 года. До этого в помещении площадью 6,58 тысячи квадратных метров использовалось под кинотеатр, но осенью 2025 года тут заработал клуб настольного тенниса.
1 августа 2026 года площадка ракеточных видов спорта заработала в техническом режиме. На данный момент доступны для бронирования три падел-корта и зал для настольного тенниса. Завершается подготовка кортов для сквоша и бадминтона.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что с 1 по 11 августа в Кудымкаре пройдут сразу несколько соревнований по сверхлёгкой авиации — чемпионат России, Кубок России, всероссийские соревнования «Небо Пармы», а также чемпионат Пермского края.