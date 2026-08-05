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Главный парк Екатеринбурга планируют начать строить в 2027 году

В мэрии рассчитывают на старт работ по созданию главного парка Екатеринбурга в следующем году.

Источник: Комсомольская правда

В 2027 году планируется начало строительства главного парка Екатеринбурга. Об этом, как сообщает ЕАН, рассказал первый заместитель главы уральской столицы Рустам Галямов.

По его словам, работу разделили на несколько этапов. Благоустройство планируют начать в следующем году.

— Работа предстоит большая, — уточнил Руслам Галямов.

В проект включат территории, которые сейчас никак не используются. Сначала будет создан проект, он пройдет общественные слушания.

Новый парк в центре Екатеринбурга объединит пространство у ККТ «Космос», зеленую зону у стадиона «Динамо» и Харитоновский парк.