Житель Назарова пойдет под суд за передачу банковской карты мошенникам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назарове завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который передал данные своей банковской карты неизвестным в надежде заработать 5 тысяч рублей.
Вознаграждение мужчина не получил, а его карту использовали для подозрительных финансовых операций.
Теперь он предстанет перед судом, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщили в краевом МВД.
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