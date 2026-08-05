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Житель Назарова пойдет под суд за передачу банковской карты мошенникам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назарове завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который передал данные своей банковской карты неизвестным в надежде заработать 5 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назарове завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который передал данные своей банковской карты неизвестным в надежде заработать 5 тысяч рублей.

Вознаграждение мужчина не получил, а его карту использовали для подозрительных финансовых операций.

Теперь он предстанет перед судом, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщили в краевом МВД.

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