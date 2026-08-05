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Главный дом усадьбы XVII века отреставрируют под Воронежем

Научно-проектная документация уже согласована.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области отреставрируют главный дом усадьбы Лосевых-Сомовых, который находится в селе Губарево Семилукского района. Об этом сообщает пресс-служба управления по охране ОКН региона.

Объект является памятником архитектуры федерального значения. Проект предусматривает полное восстановление исторического облика здания. Планируется воссоздать портик с балконом и лестницей, отремонтировать фундамент (усилить его и защитить от влаги), заменить крышу, окна и двери согласно старым чертежам.

Научно-проектная документация уже согласована, поэтому специалисты получили разрешение на проведение сложных реставрационных работ для сохранения памятника истории XVIII века.

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