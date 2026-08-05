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Житель Бердянска осужден на 25 лет за подготовку терактов

Житель Бердянска получил 25 лет заключения за подготовку терактов по заданию Киева.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд приговорил жителя Бердянска Запорожской области Сергея Москаленко* к 25 годам лишения свободы за подготовку серии терактов против сотрудников МВД региона и членов партии «Единая Россия». Преступления он должен был совершить по заданию разведки Украины. Об этом сообщил представитель суда.

В свое время на Москаленко* вышел сотрудник ГУР МО Украины и предложил ему сотрудничество на конфиденциальной основе. И уже 1 июля 2024 года он получил задание.

«Фигурант осужден на 25 лет лишения свободы», — добавили в суде.

Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге и государственную измену.

Также Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко. Наказание назначено за призывы калечить российских военнопленных.

* — внесен в список террористов и экстремистов.

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