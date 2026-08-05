Контракт с Минобороны РФ обеспечит абитуриентам ТОГУ бесплатное обучение

Тихоокеанский государственный университет предоставляет новую меру поддержки для участников специальной военной операции. Абитуриенты, заключившие контракт о прохождении военной службы в войсках беспилотных систем, получат стопроцентную скидку на обучение в вузе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Абитуриенты, поступающие на первый курс 2026/27 учебного года и прошедшие конкурсный отбор на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, могут обучаться бесплатно. Для этого нужно заключить контракт о прохождении военной службы в войсках БпС в период проведения приемной кампании университета. После успешного зачисления и подтверждения статуса контрактника университет полностью освободит кандидата от платы за обучение на весь период.
Новая мера поддержки распространяется на ряд направлений подготовки трех институтов ТОГУ: политехнического, педагогического и института архитектуры, строительства и дизайна. Если обучающийся уйдет в академический отпуск, действие меры поддержки будет возобновлено после выхода студента из академического отпуска.
Для получения меры поддержки необходимо предоставить в приемную комиссию пакет документов, включающий контракт с МО РФ, приложение к нему и заключенный с университетом договор об образовании.
Снижение стоимости обучения для контрактников войск БпС на 100% будет действовать в течение всего срока обучения при условии сдачи сессий в установленные сроки на «хорошо» и «отлично».