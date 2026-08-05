Контракт с Минобороны РФ обеспечит абитуриентам ТОГУ бесплатное обучение

Абитуриенты, поступающие на первый курс 2026/27 учебного года и прошедшие конкурсный отбор на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, могут обучаться бесплатно. Для этого нужно заключить контракт о прохождении военной службы в войсках БпС в период проведения приемной кампании университета. После успешного зачисления и подтверждения статуса контрактника университет полностью освободит кандидата от платы за обучение на весь период.