Кардиолог Кондрахин: Магнитные бури не представляют опасности для здоровья

Многие люди списывают сильную головную боль или общее недомогание на магнитные бури. Действительно ли геомагнитные явления могут влиять на самочувствие, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам врача, с точки зрения физики магнитная буря не несет угрозы для тканей и органов человека.
— По большому счету, магнитная буря не опасна вообще никому. Это магнитная аномалия, которая на поверхности Земли для нашего организма не принесет никакого влияния. Самый простой пример: магнитно-резонансное исследование. Там используется большое количество магнитов, и их мощность огромна. Исследование длится минут двадцать, и люди никак не чувствуют себя хуже, хотя это воздействие гораздо сильнее, чем то, что прилетает к нам во время магнитной бури, — рассказал эксперт.
Общее недомогание в период геомагнитных возмущений эксперт связал с реакцией мозга на изменения окружающей среды. Несмотря на то что в человеческом теле нет рецепторов для магнитных колебаний, в этот период мозг фиксирует любые изменения и может запустить режим энергосбережения, передает Aif.ru.
В феврале Земля подверглась магнитной бури планетарного масштаба. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, в чем отличительная особенность магнитных бурь планетарного масштаба и на что они могут влиять.