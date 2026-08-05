Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог Кондрахин: Магнитные бури не представляют опасности для здоровья

Многие люди списывают сильную головную боль или общее недомогание на магнитные бури. Действительно ли геомагнитные явления могут влиять на самочувствие, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

Многие люди списывают сильную головную боль или общее недомогание на магнитные бури. Действительно ли геомагнитные явления могут влиять на самочувствие, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам врача, с точки зрения физики магнитная буря не несет угрозы для тканей и органов человека.

— По большому счету, магнитная буря не опасна вообще никому. Это магнитная аномалия, которая на поверхности Земли для нашего организма не принесет никакого влияния. Самый простой пример: магнитно-резонансное исследование. Там используется большое количество магнитов, и их мощность огромна. Исследование длится минут двадцать, и люди никак не чувствуют себя хуже, хотя это воздействие гораздо сильнее, чем то, что прилетает к нам во время магнитной бури, — рассказал эксперт.

Общее недомогание в период геомагнитных возмущений эксперт связал с реакцией мозга на изменения окружающей среды. Несмотря на то что в человеческом теле нет рецепторов для магнитных колебаний, в этот период мозг фиксирует любые изменения и может запустить режим энергосбережения, передает Aif.ru.

В феврале Земля подверглась магнитной бури планетарного масштаба. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, в чем отличительная особенность магнитных бурь планетарного масштаба и на что они могут влиять.