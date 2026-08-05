Кардиолог Кондрахин: Магнитные бури не представляют опасности для здоровья

— По большому счету, магнитная буря не опасна вообще никому. Это магнитная аномалия, которая на поверхности Земли для нашего организма не принесет никакого влияния. Самый простой пример: магнитно-резонансное исследование. Там используется большое количество магнитов, и их мощность огромна. Исследование длится минут двадцать, и люди никак не чувствуют себя хуже, хотя это воздействие гораздо сильнее, чем то, что прилетает к нам во время магнитной бури, — рассказал эксперт.