74% жителей Калининградской области хотят развивать навыки для карьеры

Руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова отметила, что интерес к развитию компетенций закономерен, так как рынок труда меняется быстрее, чем несколько лет назад, а конкуренция между соискателями растет. Если в первом полугодии 2025 года на одну вакансию в Калининградской области приходилось 5,4 резюме, то сейчас конкуренция выросла до 8,9. По ее словам, большинству специалистов сегодня нужна не долгая образовательная программа, а практическая «скорая помощь» — карьерные консультации для определения следующего шага, усиления резюме или смены траектории.