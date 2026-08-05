74% жителей Калининградской области хотят развивать навыки для карьеры

Почти три четверти жителей Калининградской области (74%) уверены, что для достижения карьерных целей им необходимо развивать профессиональные навыки. Такие данные получили аналитики hh.ru в ходе опроса, проведенного в августе 2026 года.
При этом лишь около трети участников (29%) в общих чертах представляют, какие компетенции нужно усилить. Еще 14% ощущают нехватку знаний, но не понимают, каких именно. Конкретный список навыков для развития есть только у 31% опрошенных. 18% осваивают новые компетенции интуитивно, а 8% никогда не анализировали собственные навыки.
Четверть респондентов (26%) признали, что их текущих компетенций не хватает для эффективного выполнения рабочих задач. Еще 29% считают, что не смогут уверенно чувствовать себя на рынке труда через три-пять лет без развития. 41% уверены, что именно нехватка навыков мешает претендовать на повышение зарплаты или более интересную должность.
Наиболее высокий запрос на развитие профессиональных навыков демонстрируют представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (41%), рабочие (35%), ИТ-специалисты и медики (по 32%), сотрудники финансовой сферы и производства (по 30%), а также работники розничной торговли (29%).
Для уверенности на рынке труда в ближайшие три-пять лет развиваться чаще всего хотят рабочие (51%), ИТ-специалисты (48%), сотрудники сферы искусства и массмедиа (45%), науки и образования (43%) и розничной торговли (42%).
Для увеличения дохода или перехода на более интересную работу нехватку компетенций чаще других отмечают ИТ-специалисты (55%), представители сферы искусства и массмедиа (50%), рабочие (48%), административный персонал и сотрудники розницы (по 44%), а также специалисты науки и образования (43%).
В большей степени в развитии навыков заинтересованы соискатели с доходом от 20 до 50 тыс. рублей в месяц. Именно они чаще остальных говорили о нехватке компетенций для повышения зарплаты или новой должности (59%), уверенности в карьере (52%) и эффективного выполнения текущих задач (49%).
Руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова отметила, что интерес к развитию компетенций закономерен, так как рынок труда меняется быстрее, чем несколько лет назад, а конкуренция между соискателями растет. Если в первом полугодии 2025 года на одну вакансию в Калининградской области приходилось 5,4 резюме, то сейчас конкуренция выросла до 8,9. По ее словам, большинству специалистов сегодня нужна не долгая образовательная программа, а практическая «скорая помощь» — карьерные консультации для определения следующего шага, усиления резюме или смены траектории.