Россия и США готовят совместную операцию по выводу МКС с орбиты: что должны сделать корабли двух стран

Как сообщил РИА Новости представитель «Роскосмоса», в операции примут участие специально создаваемый американский корабль, который обеспечит основной импульс для торможения, а также два российских грузовых корабля «Прогресс». Их задачей станет ювелирное управление ориентацией станции на финальном этапе.
В ближайшее время профильные ведомства намерены финализировать договоренности о четком распределении зон ответственности между «Роскосмосом» и американским NASA.
Напомним, легендарная космическая лаборатория начала свою историю в ноябре 1998 года, когда на орбиту был выведен первый модуль. Изначально планировалось, что станция прослужит до 2015 года, однако сроки ее эксплуатации неоднократно продлевались. Финальное затопление несгоревших элементов в несудоходной части Тихого океана намечено на 2030 год.