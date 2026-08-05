Россия и США готовят совместную операцию по выводу МКС с орбиты: что должны сделать корабли двух стран

Напомним, легендарная космическая лаборатория начала свою историю в ноябре 1998 года, когда на орбиту был выведен первый модуль. Изначально планировалось, что станция прослужит до 2015 года, однако сроки ее эксплуатации неоднократно продлевались. Финальное затопление несгоревших элементов в несудоходной части Тихого океана намечено на 2030 год.