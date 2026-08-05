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Россия и США готовят совместную операцию по выводу МКС с орбиты: что должны сделать корабли двух стран

Корабли РФ и США начнут совместно выводить МКС с орбиты в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Россия и США готовят уникальную совместную операцию по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Согласно утвержденной программе, плановое снижение МКС стартует уже в 2028 году, а весь этот сложный процесс займет около двух лет.

Как сообщил РИА Новости представитель «Роскосмоса», в операции примут участие специально создаваемый американский корабль, который обеспечит основной импульс для торможения, а также два российских грузовых корабля «Прогресс». Их задачей станет ювелирное управление ориентацией станции на финальном этапе.

В ближайшее время профильные ведомства намерены финализировать договоренности о четком распределении зон ответственности между «Роскосмосом» и американским NASA.

Напомним, легендарная космическая лаборатория начала свою историю в ноябре 1998 года, когда на орбиту был выведен первый модуль. Изначально планировалось, что станция прослужит до 2015 года, однако сроки ее эксплуатации неоднократно продлевались. Финальное затопление несгоревших элементов в несудоходной части Тихого океана намечено на 2030 год.

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