С организаторов парусной регаты взыскали 1,5 млн рублей за гибель нижегородца

В мае 2025 года Александра Меллера и Александра Траханова признали виновными в оказании небезопасных услуг (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд установил, что они проигнорировали требования безопасности и неблагоприятные погодные условия, из-за чего участник упал с яхты в Волгу и захлебнулся.