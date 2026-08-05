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Горнолыжные трассы повреждены на Эльбрусе после схода селя

Горнолыжные трассы и технические дороги были повреждены после схода селя (бурного грязекаменного потока) с Эльбруса, сообщает институт развития Кавказ.РФ. Вода хлынула под станцией «Мир» и спустилась на Азау.

Горнолыжные трассы и технические дороги были повреждены после схода селя (бурного грязекаменного потока) с Эльбруса, сообщает институт развития Кавказ.РФ. Вода хлынула под станцией «Мир» и спустилась на Азау.

«Никто из сотрудников курорта и туристов не пострадал. Все сети и оборудование канатных дорог без повреждений», — заявил центр в Telegram.

Канатная дорога работает в штатном режиме: открыты станции Азау — Кругозор — Мир, а также запущена еще одна в восточном секторе EL3, EL6. Однако администрация курорта призвала туристов воздержаться от прогулок по экотропам в районе схода селя до проведения полного обследования поврежденных участков.