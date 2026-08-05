Горнолыжные трассы повреждены на Эльбрусе после схода селя

Канатная дорога работает в штатном режиме: открыты станции Азау — Кругозор — Мир, а также запущена еще одна в восточном секторе EL3, EL6. Однако администрация курорта призвала туристов воздержаться от прогулок по экотропам в районе схода селя до проведения полного обследования поврежденных участков.