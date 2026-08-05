Вторая ракетка мира Алькарас не сыграет на «мастерсе» в Цинциннати

23-летний Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 26 титулов ATP. После победы на Australian Open в феврале он стал самым молодым теннисистом, который смог выиграть все турниры Большого шлема в мужском одиночном разряде: на тот момент ему было 22 года и 272 дня.