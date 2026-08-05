В Ростове жителя Бердянска осудили на 25 лет за госизмену и подготовку терактов

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года Москаленко извлек из тайника взрывчатку и перенес их в свою квартиру в Бердянске, где хранил до июля 2024 года. В конце 2023 года ему предложили содействовать спецслужбам Украины. Тогда же с ним вышел на связь сотрудник ГУР минобороны Украины и предложил конфиденциальное сотрудничество, направленное против безопасности России, на что фигурант согласился.