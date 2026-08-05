На Невском проспекте отреставрируют дома, где жили Чайковский и Тургенев

На Невском проспекте в Петербурге проходит капремонт фасадов зданий. ГАТИ выдала более 800 разрешений на проведение работ, около 60 из них касаются 24 домов на этой знаменитой улице. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
— Одним из объектов реставрации является комплекс из семи зданий на Невском проспекте, 22−24. Шесть из них имеют статус памятников архитектуры. Площадь фасадов, подлежащих реставрации, составляет около 36 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с пятью футбольными полями, — рассказал телеканал.
Центральное место в ансамбле занимает здание Петришуле — одно из старейших учебных заведений России, основанное в 1709 году. Также проводится реставрация других зданий, связанных с известными личностями. Среди них — доходный дом Трейберга, спроектированный архитектором Бенуа, где в 1870-х годах останавливался Тургенев; дом Чадаева, в 1980-х годах служивший редакцией журнала «Ленинградская панорама»; и дом Мальцова, где в конце XIX века проживал Петр Чайковский с братом.
Восстановление фасадов осуществляется в рамках городской стратегии по сохранению культурного наследия. Работы ведутся Фондом капитального ремонта и Комитетом по охране памятников.