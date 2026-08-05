На Невском проспекте отреставрируют дома, где жили Чайковский и Тургенев

Центральное место в ансамбле занимает здание Петришуле — одно из старейших учебных заведений России, основанное в 1709 году. Также проводится реставрация других зданий, связанных с известными личностями. Среди них — доходный дом Трейберга, спроектированный архитектором Бенуа, где в 1870-х годах останавливался Тургенев; дом Чадаева, в 1980-х годах служивший редакцией журнала «Ленинградская панорама»; и дом Мальцова, где в конце XIX века проживал Петр Чайковский с братом.