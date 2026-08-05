Из-за дефицита топлива общественный транспорт в Ачинске не выходит на маршруты

В Ачинске продолжает работу оперативный штаб. Сегодня глава округа Игорь Титенков вместе с перевозчиками подробно разобрали ситуацию с заправкой транспорта и риски для выполнения рейсов.
По словам перевозчиков, проблемы с топливом сохраняются. На ряде АЗС наблюдаются очереди, ограниченный отпуск дизеля и существенная разница в цене. На КНП лимиты отменены, но стабильного объёма пока нет. Также Игорь Титенков отметил, что на Газпроме топливо заканчивается, и заправка может занимать до часа и боле, а Роснефть обещает предоставить налив к пятнице.
Часть предприятий не может заправить весь парк. Соответственно отдельные маршруты выходят не в полном объёме.
— Сейчас мы уточняем реальные объёмы топлива, необходимые для бесперебойной работы всех маршрутов. Также ведутся переговоры с топливными компаниями о стабильном отпуске дизеля и возможности наливного топлива. Помимо этого, рассматриваем вариант прямого налива для исключения очереди и простоя. Так как часть компаний полностью исчерпала запасы за последние два месяца, уточняем финансовые потребности предприятий, — добавил глава округа.
Он также подчеркнул, что прекращение перевозок недопустимо.
— Если возникают сложности, предприятия должны заранее сообщать об этом, чтобы мы могли оперативно подключиться и не допустить остановки маршрутов, — добавил Титенков.