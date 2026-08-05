Из-за дефицита топлива общественный транспорт в Ачинске не выходит на маршруты

По словам перевозчиков, проблемы с топливом сохраняются. На ряде АЗС наблюдаются очереди, ограниченный отпуск дизеля и существенная разница в цене. На КНП лимиты отменены, но стабильного объёма пока нет. Также Игорь Титенков отметил, что на Газпроме топливо заканчивается, и заправка может занимать до часа и боле, а Роснефть обещает предоставить налив к пятнице.