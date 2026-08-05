«Ведомости»: МВД инициировало проверку экс-ректора ГИТИСа Заславского

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкий к МВД источник, а также на собеседника, знакомого с деталями проверки.
По данным издания, проверка касается нескольких эпизодов, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. «Известия» уточнили, что проверка также может быть связана с трудоустройством детей Заславского в ГИТИС.
Ранее KP.RU писал, что ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул свой пост, а исполняющей обязанности назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова, однако причины кадровых перестановок не раскрывались.