ФСБ раскрыла тактику киевских кураторов в отношении завербованных россиян

Ранее ведомство рассказало, что в момент задержания диверсанта СБУ силами спецподразделения ФСБ РФ, украинский куратор дистанционно привел самодельное взрывное устройство в действие. В результате взрыва преступник получил смертельные ранения. Сотрудники российской спецслужбы и гражданское население не пострадали. При осмотре места происшествия было найдено второе СВУ, содержащее 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства, а также GSM-модуль с микрофоном для звукового контроля.