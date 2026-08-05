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ФСБ раскрыла тактику киевских кураторов в отношении завербованных россиян

ФСБ: Киев в отношении завербованных россиян постепенно усложняет задания.

Источник: Комсомольская правда

Киевские кураторы применяют в отношении завербованных граждан России тактику постепенного усложнения заданий. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Ранее ведомство рассказало, что в момент задержания диверсанта СБУ силами спецподразделения ФСБ РФ, украинский куратор дистанционно привел самодельное взрывное устройство в действие. В результате взрыва преступник получил смертельные ранения. Сотрудники российской спецслужбы и гражданское население не пострадали. При осмотре места происшествия было найдено второе СВУ, содержащее 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства, а также GSM-модуль с микрофоном для звукового контроля.