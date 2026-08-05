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В Назарове дроппер хотел заработать 5 тысяч рублей, но получит судимость

В Назарове Красноярского края 38-летнего мужчину будут судить за передачу данных банковской карты неизвестному человеку.

В Назарове Красноярского края 38-летнего мужчину будут судить за передачу данных банковской карты неизвестному человеку. Об этом сообщили в МВД России по региону.

По данным следствия, мужчина искал подработку в интернете и откликнулся на предложение о легком заработке. Он предоставил данные своей карты для доступа к счету и проведения операций. За это ему пообещали заплатить 5 тысяч рублей, однако вознаграждение мужчина так и не получил. Вместо заработка он стал фигурантом уголовного дела.

Дело направили в суд по ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача банковский карт лицам из корыстной заинтересованности для проведения неправомерных операций). Жителю Назарова грозит до шести лет лишения свободы.

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