Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федоровская районная больница Свердловской области получила оборудование

В учреждение поступила техника для женской консультации.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование поступило в Федоровскую районную больницу Свердловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.

Учреждение получило технику для женской консультации. В ее числе современный кольпоскоп, с помощью которого можно обследовать шейку матки, и универсальная ультразвуковая система, предназначенная для наблюдения за течением беременности и оценки состояния репродуктивного здоровья женщин.

«Каждая единица оборудования проходит приемку в установленном порядке в соответствии с действующими требованиями, включая проверку комплектности, технических характеристик и сопроводительной документации. После завершения необходимых организационных мероприятий техника будет введена в эксплуатацию», — рассказал главный врач больницы Евгений Ковалев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.