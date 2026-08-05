Федоровская районная больница Свердловской области получила оборудование

Новое оборудование поступило в Федоровскую районную больницу Свердловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Учреждение получило технику для женской консультации. В ее числе современный кольпоскоп, с помощью которого можно обследовать шейку матки, и универсальная ультразвуковая система, предназначенная для наблюдения за течением беременности и оценки состояния репродуктивного здоровья женщин.
«Каждая единица оборудования проходит приемку в установленном порядке в соответствии с действующими требованиями, включая проверку комплектности, технических характеристик и сопроводительной документации. После завершения необходимых организационных мероприятий техника будет введена в эксплуатацию», — рассказал главный врач больницы Евгений Ковалев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.