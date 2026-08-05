Шесть детей утонули с начала года в Приморье: власти призывают не оставлять несовершеннолетних у воды без присмотра

С начала 2026 года на водных объектах Приморского края погибли шесть несовершеннолетних. Все эти случаи, по данным властей, связаны исключительно с отсутствием должного контроля со стороны взрослых. В связи с неутешительной статистикой профильные ведомства, спасатели и волонтеры усилили профилактические рейды по пляжам, а к родителям, игнорирующим правила безопасности, будут применять меры административной и уголовной ответственности. Об этом сообщили в правительстве Приморья.
«Вода не прощает ошибок. Каждое оставление ребенка у водоёма без присмотра даже на несколько минут расценивается законом как заведомое оставление в опасности и неминуемо ведёт к трагедии. Статистика погибших несовершеннолетних пополняется именно из-за преступной беспечности взрослых», — заявили в администрации Яковлевского муниципального округа по итогам очередного рейда.
В этом году власти пошли на крайние меры информирования: о каждом случае гибели ребёнка на воде жителей края оповещают через SMS-рассылку, а в местах трагедий устанавливают предупреждающие щиты.
Для предотвращения новых несчастных случаев в регионе проводится масштабная профилактическая работа. В Большом Камне в рейды вместе с комиссией по делам несовершеннолетних выходят волонтёры «Движения Первых» и муниципального штаба «#МЫВМЕСТЕ». С отдыхающими и их родителями проводят беседы, особое внимание уделяя тому, что купание детей до семи лет без индивидуальных спасательных средств (жилетов, нарукавников) является прямым нарушением. В Яковлевском округе полицейские и местные администрации проверяют наличие запрещающих знаков у водоёмов и выявляют нарушителей. В Дальнереченске к работе подключился «Родительский патруль» — взрослые активисты лично разъясняют юным жителям правила поведения у воды.
Во Владивостоке к мониторингу пляжей присоединились активисты. Так, региональный координатор «Женского движения Единой России» Татьяна Заболотная провела рейд на мысе Кунгасный, где, несмотря на запрещающие знаки, продолжают купаться люди.
«Люди видят предупреждающие знаки, но сознательно идут на риск. Самое грустное, что пример таких взрослых видят дети. Уточнить, знают ли ребята, как помочь тонущему человеку, какими должны быть их действия. Именно регулярная профилактика и строгий надзор способны минимизировать опасность и не допустить гибели людей», — отметила Татьяна Заболотная.
Спасатели и власти призывают граждан неукоснительно соблюдать правила: купаться только в специально оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не нырять в неизвестных местах. Категорически запрещается купание на водных объектах, где установлен знак «Купание запрещено!». Важно помнить, что за купание в неположенном месте предусмотрена административная ответственность, а оставление ребенка в опасности влечет за собой уголовное наказание. Единый телефон оперативных служб: «112».
Напомним, с начала лета в Приморье на водоёмах произошло 25 несчастных случаев, жертвами которых стали 18 человек. Эти данные озвучили на совещании в МинГОЧС региона, где собрались представители прокуратуры, Следственного комитета, УМВД и главы муниципалитетов. сообщила пресс-служба краевого правительства.