После вмешательства прокуратуры на лодочной станции поставили на учет причал

Установлено, что на ремонтно-отстойном пункте оборудована баржа, которая выполняет функции причала и эксплуатируется в отсутствие регистрационных документов о годности и о разметке границ. Кроме того, на причале отсутствуют швартовые и отбойные устройства и необходимое оборудование.