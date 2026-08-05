Красноярец украл из магазина ножи, сыр, кофе и «Смайк»

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили подозрительного посетителя, которого уже удерживали охранники. При изучении записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что этот же злоумышленник три дня назад уже посещал данный магазин. Тогда он похитил несколько упаковок сыра, кофе и сэндвич «Смайк», причинив ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.