Красноярец украл из магазина ножи, сыр, кофе и «Смайк»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести из магазина на улице 9 Мая три упаковки ножей на сумму более 12 тысяч рублей. Сигнал «Тревога» поступил от службы безопасности торговой точки.
Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили подозрительного посетителя, которого уже удерживали охранники. При изучении записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что этот же злоумышленник три дня назад уже посещал данный магазин. Тогда он похитил несколько упаковок сыра, кофе и сэндвич «Смайк», причинив ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.
В настоящее время задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.