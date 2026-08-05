Нижегородские врачи обнаружили пациента с зеркальными органами

В практике медиков нередко попадаются и другие врождённые особенности — например, подковообразная почка. Она формируется из‑за сбоя на этапе эмбрионального развития: почки не поднимаются из тазовой области в подреберье и срастаются, образуя единую структуру. Нередко пациенты долгое время не подозревают о подобной аномалии и связывают дискомфорт с иными причинами — к примеру, с повышенной чувствительностью мочевого пузыря.