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Нижегородские врачи обнаружили пациента с зеркальными органами

При зеркальной транспозиции расположение ключевых органов — сердца, печени, селезёнки — полностью инвертировано.

В Нижнем Новгороде врачи зафиксировали редкий случай анатомической аномалии — у пациента выявили полную транспозицию внутренних органов. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Необычную особенность обнаружили случайно: мужчина проходил плановое УЗИ в рамках подготовки к хирургическому вмешательству. При зеркальной транспозиции расположение ключевых органов — сердца, печени, селезёнки — полностью инвертировано.

По словам заведующего отделением ультразвуковой диагностики ПОМЦ Михаила Чичканова, подобная аномалия — редкость: она встречается приблизительно у одного человека из 10 тысяч. Как правило, такое строение тела не сказывается на самочувствии и продолжительности жизни.

В практике медиков нередко попадаются и другие врождённые особенности — например, подковообразная почка. Она формируется из‑за сбоя на этапе эмбрионального развития: почки не поднимаются из тазовой области в подреберье и срастаются, образуя единую структуру. Нередко пациенты долгое время не подозревают о подобной аномалии и связывают дискомфорт с иными причинами — к примеру, с повышенной чувствительностью мочевого пузыря.

Ранее центр бесплатной немедицинской помощи онкопациентам открылся в Нижнем.