В Чебоксары и Новочебоксарск до конца 2027 года поступят 76 автобусов

Парк общественного транспорта Чебоксар и Новочебоксарска до конца 2027 года пополнится 76 новыми автобусами при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.
Первые партии техники уже начали поступать в регион. В текущем году оба города получат 27 автобусов большого класса и 2 малых. Кроме того, благодаря дополнительно одобренной заявке, до конца года парк пополнится еще 16 большими машинами. На 2027 год уже согласована поставка 30 автобусов большого класса и 1 малого.
«Новые автобусы — это прежде всего качественный сдвиг в ежедневном комфорте для тысяч жителей. Мы говорим не просто о транспорте, а о создании современной городской среды, где поездка становится удобной и предсказуемой. Низкий пол, исправные пандусы, кондиционеры и системы климат-контроля делают транспорт доступным для всех: родителей с колясками, пожилых людей, пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. А современные экологичные двигатели снижают уровень шума и выбросов, делая наши города чище. Для нас принципиально важно, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности и мог с комфортом добраться до работы, дома или учебы», — отмечает координатор проекта «Безопасные дороги» в Чувашии Максим Петров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.