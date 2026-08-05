В Чебоксары и Новочебоксарск до конца 2027 года поступят 76 автобусов

«Новые автобусы — это прежде всего качественный сдвиг в ежедневном комфорте для тысяч жителей. Мы говорим не просто о транспорте, а о создании современной городской среды, где поездка становится удобной и предсказуемой. Низкий пол, исправные пандусы, кондиционеры и системы климат-контроля делают транспорт доступным для всех: родителей с колясками, пожилых людей, пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. А современные экологичные двигатели снижают уровень шума и выбросов, делая наши города чище. Для нас принципиально важно, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности и мог с комфортом добраться до работы, дома или учебы», — отмечает координатор проекта «Безопасные дороги» в Чувашии Максим Петров.